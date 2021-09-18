هواة فلك يوثقون لحظة ارتطام

2021/09/18 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ليلة الاثنين-الثلاثاء، 14 سبتمبر في تمام الساعة 12:39:30 صباحًا، بتوقيت فرنسا، اصطدم جسم سماوي غير معروف بكوكب المشتري.

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