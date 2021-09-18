ان ار تي تتصدر جميع المواقع الخبرية ومنصات التواصل الاجتماعي في الشرق الاوسط

2021/09/18 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر تقييم لموقع اليكسا الخاص بزوار المواقع الالكترونية، اليوم، تصدر موقع وسوشيال ميديا NRT على جميع المواقع الخبرية في منطقة الشرق الاوسط.

وبحسب تقييم اليكسا فقد جاء موقع NRT كأكثر المواقع الخبرية قراءة في العراق والشرق الاوسط، بعد تصفحه من قبل 20 مليون و 500 الف شخص.

واضاف، ان "موقع NRT جاء من ضمن الـ 100 موقع الاكثر تصفحا في العالم، متفوقا على عدد من المواقع العربية المشهورة مثل (الجزيرة، العربية، بي بي سي العربي، سي ان ان العربي والشرقية).

وكان سوشيال ميديا NRT قد جاء خلال الفترة الماضية بالمركز الاول كأكثر مواقع التواصل الاجتماعي تصفحا في العراق.

و قد انشأت شركة امازون موقع اليكسا الخاص بتصنيف المواقع الالكترونية في عام 1996.

جدير بالذكر ان "مؤسسة ناليا" قد تأسس في عام 2011 وتظم كلا من قنوات ان ار تي الاولى والثانية والثالثة والرابعة، وافتتحت مؤخرا قناة ان ار تي الرياضية خدمة للحركة الرياضية.

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