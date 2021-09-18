المفوضية لـ NRT عن أزمة تمزيق دعايات المرشحين: هذا ما سيحصل في حال ثبت بالدليل

2021/09/18 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مفوضية الانتخابات، السبت، ان تمزيق دعايات المرشحين تعد من الجرائم الانتخابية، مشيرة الى شكاوى بحق المرشحين قد تصل عقوبتها الى الاستبعاد.

وذكرت مساعدة المتحدث باسم المفوضية نبراس ابو جودة لـ NRT، (18 ايلول 2021)، ان "تمزيق الدعايات الانتخابية امر مخالف للمادة 35 التي وردت في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، وبالتالي تعد هذه من الجرائم الانتخابية".

واضاف، ان "مفوضية الانتخابات تتخذ اجراءات عقابية بحق مرتكبيها في حال ثبت بالدليل القاطع ارتكابه عمدا بقصد التخريب والاساءة الى المرشح".

وبين، ان "هذه العقوبات بعد ثبوتها اما ان تكون غرامة بين المليون والخمسة ملايين او الحبس ما بين شهر الى سنة".

واوضح، اننا "نتعامل مع الاعداد التي جائتنا، سجلنا ما يقارب الـ 60 حالة وصلت الى المفوضية، سواء كانت ظاهرة فردية او عامة، والمفوضية تتخذ بحق مرتكبيها اجراءات رادعة، وهي حاليا قيد التحقيق والتحري".

وتابع، ان "الغاء المصادقة هي عقوبة على الجرائم الانتخابية، ولكن بعد ثبوت قيام المرشح بمخالفات او خروقات للقانون تستدعي ان تكون العقوبة الاستبعاد، اضافة الى تحويل الملف الى المحاكم المختصة، لان هنالك ايضا عقوبة جزائية بهذا الملفين". ان "هنالك شكاوى لم يبت بها لحد الان الموضوع وارد جدا لانه في حال المرشحين جميعا لا يستثنى منهم احد، في حال اذا ثبت على اي مرشح ارتكابه جرما انتخابيا، قطعا سوف يكون الاجراء رادعا وسيستبعد وسيحال ملفه الى المحاكم المختصة".

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