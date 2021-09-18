كم يبلغ راتب

2021/09/18 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن راتب ليونيل ميسي وما سيحصل عليه خلال عقده مع نادي باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه في الصيف الماضي.

الأسطورة الأرجنتيني انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة، بعد 21 عامًا في النادي الكتالوني، وذلك بعدما فشل البلوجرانا في تجديد عقد ليونيل.

الصحيفة الفرنسية، كشفت أن ليونيل ميسي سيحصل على ما لا يقل عن 110 ملايين يورو صافية من الضرائب، خلال مدة عقده مع باريس سان جيرمان الذي يمتد حتى 2023، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

بالنسبة للموسم الأول، وافق ميسي على راتب قدره 30 مليون يورو، بدون الحصول على أي علاوة، وسيرتفع الراتب إلى 40 مليونًا الموسم المقبل، وهو نفس الراتب الذي سيتقاضاه في حالة تنفيذ خيار التجديد لموسم إضافي.

وشددت الصحيفة على أن راتب ميسي مطابق لراتب نيمار، على الرغم من أنه سيتجاوز راتب مبابي، الذي رفض جميع عروض التجديد المقدمة من باريس سان جيرمان.

الـ 10 ملايين الإضافية في الموسمين القادمين، سيحصل عليها ميسي كـ مكافأة ولاء، وليست مرتبطة بمكافآت الفوز بالبطولات أو المباريات أو الجوائز الفردية.

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