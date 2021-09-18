الإطاحة بثلاثة إرهابيين من داعش بكمين في الفلوجة

2021/09/18 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الأنبار

أعلن مصدر أمني، اليوم السبت، الإطاحة بثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي بكمين في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية نصبت كمينا حال ورود معلومات استخباراتية افادت بتواجد 3 من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية في احياء مختلفة من مدينة الفلوجة، تمكنت من اعتقالهم دون وقوع أي مقاومة تذكر".

وأضاف، أن "المعتقلين يعدون من ابرز عناصر التنظيم هربوا اثناء معارك التحرير ثم عادوا الى مناطق سكناهم المحررة"، مؤكداً ان "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوبين ورصد حركتهم حال تواجدهم في المناطق المستهدفة".

ولفت إلى ان "القوات الامنية نقلت المعتقلين الصادرة بحقهم اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احد المراكز الامنية للتحقيق معهم".

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