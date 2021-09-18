2021/09/18 | 15:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينتظر مكافأة مالية ضخمة لقاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات في الصيف الفائت.وذكرت الصحيفة أن ميسي، سيجني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مبلغ خرافي ينتظره ميسي المركز الخبري الوطني.

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