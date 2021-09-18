الرئيس الإيراني: لن نسمح بسيطرة جماعات ’إرهابية’ على مقربة من حدودنا مع أفغانستان

2021/09/18 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، إن بلاده لن تسمح بتموضع داعش عند حدودها الشرقية مع أفغانستان التي باتت تحت سيطرة حركة طالبان.

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وقال رئيسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني (18 أيلول 2021)، "لن نقبل بأن تستقر جماعات إرهابية وتنظيم داعش على مقربة من حدودنا".

ورأى أن وجود التنظيم المتطرف في أفغانستان "يشكل خطرا ليس فقط على أفغانستان بل أيضا على المنطقة".

وأتت تصريحات رئيسي خلال وجوده في العاصمة الطاجيكية دوشانبي حيث شارك الجمعة في قمة لمنظمة شغنهاي للتعاون، وعقد لقاءات بينها مع مسؤولين روس وصينيين، تم التطرق خلالها الى سيطرة حركة طالبان على أفغانستان الشهر الماضي.

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