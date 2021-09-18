2021/09/18 | 15:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، ان لعب العراق لدور كبير في المنطقة معناه استمرار التحديات التي تواجهه، مبينا اننا رفعنا شعار العراق نحميه ونبنيه وهذا ما نؤمن به.وقال العامري خلال الاجتماع التنسيقي لقيادات تحالف الفتح، وتابعته “الايام نيوز” اننا “رفعنا شعار العراق نحميه ونبنيه وهذا ما نؤمن به”، مؤكدا ان […]

ظهرت المقالة العامري: الدور الكبير للعراق في المنطقة يعني استمرار التحديات أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: الدور الكبير للعراق في المنطقة يعني استمرار التحديات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: الدور الكبير للعراق في المنطقة يعني استمرار التحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).