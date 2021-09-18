شركة توزيع المنتجات النفطية تنفي رفع اسعار النفط الاسود

2021/09/18 | 15:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة ابلغت اصحاب معامل الطابوق والجص بالمباشرة بالقطع والتجهيز.

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