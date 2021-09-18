العراق يؤكد أنه لن يتنازل عن حقوقه في الأنهار النابعة من تركيا وإيران

2021/09/18 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العراق أنه لن يتنال عن حقوقه في

الأنهار النابعة من تركيا وإيران، في

إشارة إلى الأزمة الممتدة بين دول

المنبع ودول المنصب.

وحسب كلمة له في مؤتمر الأمن المائي شدد

قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي،

ا

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