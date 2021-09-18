إحياء عاشوراء في الوجدان الإنساني

2021/09/18 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

إن الدعوة إلى تجدد وإحياء معالم وملامح

واقعة عاشوراء وإيقاد جذوة مضامينها في

الذاكرة والوجدان الإنساني لم تكن مجرد

دعوة لإعادة الذكرى والإحتفاء بها

والتعاطي معها بالصيغ الشعائري

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