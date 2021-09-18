بن زايد يستقبل البرزاني في لندن

2021/09/18 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي

عهد أبوظبي ، نيجيرفان بارزاني رئيس

إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش

زيارة الاول إلى المملكة المتحدة.

ونقلت وسائل اعلام اماراتية ان بن زايد

بحث مع نيجيرفان بارز

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