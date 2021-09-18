2021/09/18 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على (20) مطلوباً بينهم ثلاثة متهمين بالإرهاب، في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعتقال 20 مطلوباً في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال 20 مطلوباً في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال 20 مطلوباً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).