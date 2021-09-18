ما هو العقل البشري؟ - مصعب قاسم عزاوي

2021/09/18 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز دار الأكاديمية الثقافي في لندن.يرى العديد من علماء الأعصاب الدماغ البشري – والذي به 86 مليار خلية عصبية ومئات التريليونات من الوصلات العصبية – بأنه أكثر البنى البيولوجية وغير البيولوجية تعقيداً في الكون.



ولكن بالرغم من تعقيداته وقوته وجماله، يمكن أن يكون الدماغ كذلك فوضوياً ......





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