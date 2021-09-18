الخوف ،ذلك الشعور المدمر الذي يرافقنا - عائشة التاج

2021/09/18 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_التاج الخوف ذلك الشعورالمدمر الذي يرافقنا .من منا لا يعيش على أيقاع الخوف الذي يحاصره من كل جانب ؟؟؟؟مغرور جدا من يجيب بالنفي ويجزم بأنه سليم معافى من هذا الحصار الخطير الذي يسمم حياتنا ويمنعنا من العيش في سلام وطمأنينة واسترخاء .والخطورة الكبرى أننا استبطنا هذا الخوف وغدا مرافقا لنا في الكثير من مهامنا اليومية بدون حتى أن ندرك ذلك .الخوف من سطوة الطبيعة : يخاف الإنسان عموما و ......





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