في أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي قبل 30 عاما - فالح الحمراني

2021/09/18 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فالح_الحمراني فالح الحمـرانيتزامنا مع مرور 30 عاما على انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، استعر في موسكو الجدل بين ممثلي التيارات والقوى السياسية والاجتماعية الاقتصادية المختلفة بصدد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار الدولة العظمى.



البعض عزاه إلى تآمر الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وأجهزة مخابراتها، وآخرون إلى طبيعة النظام السوفيتي، الموصوف بالشمولية، وحكم الحزب الواحد، وانتهاجه سياسة خنق ......





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