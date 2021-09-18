إنخفاض كبير لإصابات كورونا في العراق

2021/09/18 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 1959 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 5082 حالة للشفاء و36 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 18904 أشخاص للقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة.

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