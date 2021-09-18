2021/09/18 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوات الأمن اللبنانية، اليوم السبت، من ضبط 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار، في منطقة بدنايل شرقي البلاد.قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إنه “بعد العثور على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شحنة كبيرة من “نترات الأمونيوم” شرق لبنان المركز الخبري الوطني.

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