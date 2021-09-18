2021/09/18 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة تسجل 1959 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 36 » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:02

بغداد - واع

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