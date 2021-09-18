"الطلاء الأكثر بياضا في العالم".. يلغي الحاجة إلى التكييف وهدف بيئي وراء ابتكاره

2021/09/18 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء إن "الطلاء الأكثر بياضا في العالم" تم إنشاؤه في مختبر بجامعة بوردو في ولاية إنديانا الأميركية، وهو طلاء شديد البياض، يمكن أن يقلل، أو حتى يلغي، الحاجة إلى تكييف الهواء.

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