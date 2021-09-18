TikTok تحارب تحدي جديد على منصتها

2021/09/18 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأ تطبيق الفيديو الصيني الشهير TikTok بإزالة علامات التصنيف وإعادة توجيه عمليات البحث المتعلقة باتجاه الطلاب للسرقة من مدارسهم لأن السلوك ينتهك إرشادات المجتمع ، و هو أحدث صيحة من صيحات التحديات على الشبكة الاجتماعية وفقًا لما قاله متحدث باسم التطبيق لموقع Insider.

و بحسب موقع Insider فقد أدى ما يسمى باتجاه "اللعق المخادع" ، والذي اكتسب زخمًا في سبتمبر مع عودة الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى المدرسة ، إلى إغراق مستخدمي TikTok بالمنصة بمزاعم أنهم كانوا يسرقون معدات مدرسية تتراوح من موزعات المناشف الورقية إلى أجهزة العرض، و يشار إلى هذه السرقات باسم "اللعق" ، وعادة ما تكون مصحوبة بصفة مثل "المخادع" أو "الشيطاني" اعتمادًا على حجم السرق.

و يشير الموقع إلى الزخم المتزايد لهذا التحدي على التطبيق الصيني TikTok ، حيث تم استخدام الصوت الأكثر بروزًا المرتبط بالتحدي في أكثر من 109000 مقطع فيديو.



وجمعت العديد من مقاطع الفيديو المرتبطة بهذا الاتجاه - بعض المحاكاة الساخرة أو النكات - ملايين الإعجابات والمشاهدات ، بينما بلغ عدد مقاطع الفيديو الأخرى مئات الآلاف، و هو الأمر الذي دفع المنصة ابتداء من الأربعاء الماضي إلى علامة التصنيف #deviouslick ، بالإضافة إلى التهجئة المختلفة مثل #deviouslicks.



يعيد التطبيق أيضًا توجيه عمليات البحث عن عبارة "لعق مخادع" وأشكال أخرى مشابهة لصفحة مقصودة تفيد بأن العبارة قد تكون مرتبطة بمحتوى ينتهك إرشادات مجتمع TikTok.

و في تصريح لموقع Insider قال ناطق رسمي باسم TikTok: "نتوقع أن يظل مجتمعنا آمنًا ويخلق بمسؤولية ، ولا نسمح بالمحتوى الذي يروج أو يمكّن الأنشطة الإجرامية".

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