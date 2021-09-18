العراق يسجل انخفاضا كبيرا باصابات ووفيات كورونا

2021/09/18 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، موقفا وبائيا منخفضا باصابات ووفيات فيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 1959 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5082 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 36 حالة في عموم محافظات البلاد".

وبينت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 18904".

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