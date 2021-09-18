مانشستر يونايتد يكشف عن تراجع الإيرادات

2021/09/18 | 16:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة عن تراجع في إجمالي الإيرادات للسنة المالية الثانية تواليا، مع استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.إلا أن الرئيس التنفيذي للنادي، إد وودوارد، أكد أن النادي على “الطريق الصحيح” بعد استقطابه نجوم هذا الصيف وفي مقدمتهم لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.وأظهرت الأرقام أن إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، والتي تشمل خوض موسم كامل خلال الأزمة الصحية العالمية، انخفض بنسبة 2.9% ليبلغ مجموع الإيرادات 494.1 مليون جنيه إسترليني (680 مليون دولار)، في ظل تراجع العائدات من أيام المباريات بأكثر من 90%.في السنة المالية الفائتة، انخفضت إيرادات النادي […]

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