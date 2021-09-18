2021/09/18 | 16:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 أيلول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 1959 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5082 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 36 مصاباً خلال المدة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: العراق يُسجل انخفاضاً كبيراً في إصابات كورونا اليومية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: العراق يُسجل انخفاضاً كبيراً في إصابات كورونا اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).