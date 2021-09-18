ضبط 20 طناً من “نترات الأمونيوم” في لبنان

2021/09/18 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت قوى الأمن البناني، اليوم السبت، 20 طناً من “نترات الأمونيوم” في مدينة بعلبك.وقالت وزارة الداخلية اللبنانية، ان قوى الأمن ضبطت شاحنة محملة بـ 20 طناً من نترات الأمونيوم في محيط مدينة بعلبك.

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