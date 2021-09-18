وزير الزراعة: كورونا فرضت واقعاً جديداً يتعلق بالأمن الغذائي

2021/09/18 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم السبت، أن أزمة كورونا فرضت واقعاً جديداً يتعلق بالأمن الغذائي، فيما أشار الى ان العراق يمكنه إستثمار الجانب الاقتصادي كورقة ضغط في ملف المياه.وقال الخفاجي في كلمة خلال مؤتمر “الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي”، ان “الأمن الغذائي له ارتباط وثيق بالأمن المائي …

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