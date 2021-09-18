2021/09/18 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وسط زغاريد المصلين، دقّ جرس كنيسة مار توما، اليوم السبت، في الموصل القديمة، وهو أول جرس كنيسة يعاد تركيبه في كبرى مدن شمال العراق، بعد سبع سنوات من سيطرة داعش.أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الموصل… جرس كنيسة “مار توما” يُقرع مجدّداً المركز الخبري الوطني.

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