انخفاض كبير باصابات كورونا بالعراق :اقل من 2000 اصابة خلال 24 ساعه

2021/09/18 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية،انها سجلت

اليوم السبت، انخفاضاً كبيرا بإصابات

فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حيث سجلت

لأول مرة من أشهر اقل من الفي اصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن

"مختبراتها سجلت 195

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