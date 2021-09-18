استثمر في الشباب.. مبادرة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل

2021/09/18 | 16:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفر فرص عمل للقضاء على جزء من البطالة في العراق.

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