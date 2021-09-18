سيارة برمائية تجمع بين اليخت والليموزين والمنزل الفاخر… صور وفيديو

2021/09/18 | 16:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت مصادر إعلامية عن سيارة جديدة برمائية قيد التطوير قادرة على السير في بيئات مختلفة ومتنوعة، من البحر إلى اليابسة، لكن مع توفير بيئة فاخرة جدا لركابها.وتجمع السيارة الجديدة التي تم الكشف عنها سابقا والتي تحمل اسم Nouvoyage” (Limousine Tender 33 )”، بين السيارة الفاخرة واليخت الفاخر، حيث توفر مزايا رائعة جدا لأول […]

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