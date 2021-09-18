2021/09/18 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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هيئة الاستثمار تطلق مبادرة لدعم الشباب بقيمة 30 مليار دينار » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 16:36

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