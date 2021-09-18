2021/09/18 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اطلقت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم السبت، مبادرة “استثمر في الشباب”، للقضاء على البطالة، ولدعم الإقتصاد العراقي.وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أطلقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للقضاء على البطالة..



اطلاق مبادرة “استثمر في الشباب” المركز الخبري الوطني.

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