سان جرمان يعلق على ما ذكرته

2021/09/18 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت صحيفة "ليكيب" عشية لقاء ليون في الدوري المحلي والظهور الأول لميسي على ملعب "بارك دي برينس" منذ وصوله الى سان جرمان في صفقة انتقال حر بعد الانفصال عن برشلونة الإسباني، بأن أفضل لاعب في العالم ست مرات سيتقاضى 110 ملايين يورو على مدى ثلاثة أعوام.

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