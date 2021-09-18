السودان يعلن ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا

2021/09/18 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، عن ضبطها شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا.

ونقلت قوات الدعم السريع في بيان لها عن قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، المقدم الركن علي أحمد محمود عووجه، تصريحه للصحفيين بأن وحدة “متحرك درع الصحراء” المنتشرة عند حدود السودان مع مصر وليبيا أرسلت دوريات إلى منطقة سيف البارلي عند المثلث الحدودي، عقب تلقيها معلومات أن أنشطة عصابات لتجارة السلاح هناك.

وتابع الضابط أن دوريات قوات الدعم السريع اشتبكت على بعد ثلاثة كيلومترات عن تلك المنطقة مع العصابات المذكورة ونفذت عملية لمطاردتها تمكنت خلالها من مصادرة سيارتين من نوع GMC على متنهما 36 بندقية كلاشنيكوف وصندوق قنابل يدوية من طراز “كورنت”، بالإضافة إلى مدفع “دوشكا” وسبعة قاذفات “أر بي جي” وعدد كبير من الذخائر المختلفة.

وأكدت قوات الدعم السريع توقيف أربعة من عناصر تلك الإصابات خلال العملية، بينهم مواطنان ليبيان، مضيفة أنه تم التحقيق معهم وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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