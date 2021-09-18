2021/09/18 | 16:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيداني: 98 بالمئة من سكان التجاوزات في البصرة قدموا من محافظات أخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/18 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني: 98 بالمئة من سكان التجاوزات في البصرة قدموا من محافظات أخرى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني: 98 بالمئة من سكان التجاوزات في البصرة قدموا من محافظات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).