وزارة المالية العراقية تكشف عن خبر سار للشباب

2021/09/18 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير المالية علي علاوي، السبت، ان هناك مبادرات جديدة ستطلق لدعم الشركات الشبابية عبر انشاء صندوق خصص له 30 مليار دينار.

وذكر علاوي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 ايلول 2021)، ان "الوزارة تسعى إلى دعم الشباب عبر إنشاء صندوق خصص له 30 مليار دينار فضلاً عن إطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الشبابية".

واضاف البيان، ان "الوزارة ستعمل على اطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الشبابية وخاصة في مجال القطاع الرقمي التي يقودها الشباب".

واوضح، ان "وزير المالية يدعو المؤسسات الدولية المختصة للمساهمة في توسعة مبلغ الصندوق للوصول الى 50 مليار خلال السنتين المقبلتين بأشراف ومشاركة عدد من الوزارات".

N.A

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