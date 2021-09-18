كانوا يحملون جنسيتين.. ضبط عدد من المهاجرين العراقيين في تركيا

2021/09/18 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، السبت، ضبط 11 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي، غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر أمنية قولهم؛ إن قيادة الدرك في الولاية تلقت بلاغا حول وجود مهاجرين غير نظاميين في قضائي "كوفتشز" و"دميركوي" التابعين لقرقلار إيلي الحدودية مع بلغاريا.

وأشارت إلى ضبط 11 مهاجرا يحملون الجنسيتين العراقية والسورية، دخلوا البلاد بطرق غير نظامية.

ونقل الموقوفون إلى مديرية الأمن في الولاية لاستكمال الإجراءات الرسمية.

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