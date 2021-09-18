2021/09/18 | 16:55 - المصدر: راديو المربد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المسرح الحسيني يرافق مسيرة أهالي السماوة الى كربلاء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kQKg28ldKbY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المسرح الحسيني يرافق مسيرة أهالي السماوة الى كربلاء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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