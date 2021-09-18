الإعمار والإسكان: نينوى تنتظر 7 مدارس نهاية العام الحالي

2021/09/18 | 16:56 - المصدر: وكالة ناس

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*الاعمار: انجاز مشروع انشاء سبع مدارس في نينوى نهاية تشرين الثاني القادم*

حققت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، وعن طريق شركة الفاروق العامة التابعة لها، مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع انشاء سبع مدارس في محافظة نينوى، موزعة على جانبيها الايمن والايسر..واكد مدير عام الشركة المنفذة المهندس عمار عبد الرزاق، ان العمل في المشروع وصل الى مراحله الاخيرة، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية 87%، ومن المؤمل انجاز المشروع وتسليمه الى وزارة التربية نهاية شهر تشرين الثاني القادم.

موضحاً ان مساحة كل مدرسة تبلغ 7000 م2، وتضم كلاً منها 24 صفاً موزعة على 3 طوابق وخمسة مختبرات، وبناية الادارة، ومجاميع صحية للطلاب، فضلاً عن حديقة بمساحة 1500 م2 وساحة لاستراحة الطلاب بمساحة 600 م2.

مبيناً ان المدارس الجديدة هي (مشيرفة الثانية، النهروان، العربي، النور، الزهراء، سومر، السلام )، وقد اختيرت مدرسة النور لتكون من المدارس النموذجية، للطلاب المتفوقين حيث تم اضافة ملعب خماسي لها.

*وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة**المركز الاعلامي*

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