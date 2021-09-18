2021/09/18 | 17:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف وبندقية M4 ومخزني بندقية و7 إطلاقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم لتنفيذه دكة عشائرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم لتنفيذه دكة عشائرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).