باخرة كاز الأويل العراقي بدأت بتفريغ حمولتها في معمل الزهراني اللبناني

2021/09/18 | 17:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تستكمل باخرة الفيول أويل العراقي تفريغ حمولتها في معمل الزهراني الحراري في جنوب لبنان، بعدما أفرغت الدفعة الأولى أمس في معمل دير عمار الحراري في الشمال، علماً أنّ حمولة الباخرة مخصّصة لمحطات مؤسّسة كهرباء لبنان، والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.وأكّد رئيس معمل الزهراني المهندس أحمد عباس في كلمة أنّ “باخرة كاز الأويل العراقية […]

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