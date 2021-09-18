تطورات القرن الجديد ومستقبل المسرح في بلادنا 2 - سامي عبد الحميد

2021/09/18 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد ليس هناك من مسرح عربي واحد راح يعتز برواده من كتاب المسرحية أمثال أحمد شوقي وعلي أحمد باكثير ومارون النقاش وغيرهم ويقدم من مؤلفاتهم عروضاً على خشبات المسارح كما يفعل الانكليز مع شكسبير والفرنسيون مع مولير والروس مع جيكوف .



وفي معظم البلاد العربية تشكلت فرق مسرحية تابعة للدول وسميت (المسرح الوطني) أو (المسرح القومي) أو (الفرقة القومية للتمثيل).



إلا ان احدى هذه الفرق لم تلجأ الى نظام (الربرتوار) الذ ......





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