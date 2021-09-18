تطورات القرن الجديد ومستقبل المسرح في بلادنا - سامي عبد الحميد

2021/09/18 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد سمي القرن العشرين بقرن الابتكارات حيث حدثت تطورات مهمة في العلوم والآداب والفنون وظهرت مذاهب ومدارس جديدة لها جذور في ما هو قديم ولها إضافات لم تكن معروفة او متبلورة من قبل وفي الفنون عامة والفن المسرحي بخاصة ظهرت الرمزية والتعبيرية والمستقبلية والدادائية والسوريالية وظهر المسرح الملحمي البريختي والمسرح الوثائقي لبيترفايس وظهر مسرح اللا معقول، وانصبت كل تلك الاتجاهات في الأدب المسرحي شكلاً ومضمونا ......





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