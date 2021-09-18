2021/09/18 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، ما نشرته صحيفة “ليكيب” المحلية الرياضية عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع نادي العاصمة.وتحدثت صحيفة “ليكيب”، عن راتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول في سان جيرمان ينفي الاخبار المتداولة بشأن راتب “ميسي” المركز الخبري الوطني.

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