2021/09/18 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية استخبارات النجف، اليوم السبت، الإطاحة بتاجر مخدرات في المحافظة.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم “القبض على تاجر مخدرات في القاطع الجنوبي و بحوزته 1 كيلو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استخبارات النجف تعلن الإطاحة بتاجر مخدرات المركز الخبري الوطني.

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