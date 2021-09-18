وزير الموارد المائية: تفعيل مذكرة تفاهم مع انقرة ستنهي الخلافات المائية

2021/09/18 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا تتيح حصول العراق على حصته الكاملة من مياه بحسب الاتفاقيات الدولية.

وقال الحمداني خلال مؤتمر الأمن المائي إن الملف المائي بحاجة الى تنسيق مع دول الجوار خاصة وأن أكثر من 90‎%‎من الموارد المائية منابعها خارج الحدود، وحول العلاقات المائية مع الجانب الإيراني أشار وزير الموارد المائية الى ان محافظة ديالى تعتمد بشكل شبه كلي على المياه القادمة من الجانب الإيراني وان كانت وارادتها لا تتجاوز ال15 بالمئة.

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