العمليات المشتركة تعلن جاهزيتها لحماية زوار الامام الحسين (عليه السلام)

2021/09/18 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، جاهزية القوات الأمنية لحماية زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تغريدة عبر تويتر”جاهزون لحماية زوار الامام الحسين ومستعدون لتامين ملايين الاتباع العشاق وهم يفدون حضرة الامام الشهيد من مختلف مناطق العالم”.واضاف، انه”في الزيارة الاربعينية ستتجه انظار العالم اجمع الى القوات […]

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