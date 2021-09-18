العمليات المشتركة تؤكد قدرتها على تأمين زيارة الإمام الحسين

2021/09/18 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، قدرتها على تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال الناطق باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "جاهزون لحماية زوار الامام الحسين ومستعدون لتأمين ملايين الاتباع العشاق وهم يفدون حضرة الامام الشهيد من مختلف مناطق العالم".

وأضاف الخفاجي، "في الزيارة الاربعينية ستتجه انظار العالم اجمع الى القوات الامنية وهي تقوم بواجباتها في قواطع المسؤولية الحسينية هذه المرة".وختم ناطق العمليات المشتركة، بالقول "الحسين مسؤولية وحماية زواره ومريديه..



مسؤوليتنا الامنية والوطنية".

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