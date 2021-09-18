بعثة دولية: سنقوم بمراقبة وتقييم للعملية الانتخابية

2021/09/18 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، اليوم السبت، على انها ستقوم بعملية مراقبة وتقييم للعملية الانتخابية.وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي، تابعه “المركز الخبري الوطني”: “نحن هنا […]

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