2021/09/18 | 17:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 18 سبتمبر 2021 | 05:32 مساءً

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العمليات المشتركة تعلن جاهزيتها لحماية زوار الامام الحسين (ع)

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، جاهزية القوات الأمنية لحماية زوار اربعينية الامام الحسين (ع).



وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تغريدة عبر تويتر"جاهزون لحماية زوار الامام الحسين ومستعدون لتامين ملايين الاتباع العشاق وهم يفدون حضرة الامام الشهيد من مختلف مناطق العالم".



واضاف، انه"في الزيارة الاربعينية ستتجه انظار العالم اجمع الى القوات الامنية وهي تقوم بواجباتها في قواطع المسؤولية الحسينية هذه المرة..



الحسين مسؤولية وحماية زواره ومريديه مسؤوليتنا الامنية والوطنية وسيبقى الحسين مناراً الى ضوئهِ ننتمي"

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